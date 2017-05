Kek o Zvezdi: Ne pregovaram ni sa kim pre 15. juna

Slovenački stručnjak Matjaž Kek istakao je da u ovom trenutku ne želi da komentariše informaciju o prelasku u Crvenu zvezdu iz jednog jednostavnog razloga.

Matjaž Kek "Svi koji me znaju, znaju i moj komentar - nema ga. Imam ugovor do 15. juna, a dok imam ugovor nema pregovora i razgovora sa drugim klubovima. Ne bih to sebi dozvolio zbog svog karaktera,