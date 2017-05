Mun Džae-in novi predsednik Južne Koreje

U Južnoj Koreji su otvorena birališta za izbore za novog predsednika zemlje, sazvane ranije zbog korupcionaškog skandala zbog koga je smenjena predsednica Park Geun Hje.

Birališta su otvorena u šest sati u utorak po lokalnom vremenu. Predviđa se pobeda liberalnog kandidata Mon Jae In koji se zalaže za poboljšanje odnosa sa Severnom Korejom. Njegov najbliži rival je An Ceol So. Mun je