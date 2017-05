Mihajlović: Ugovori sa Kinom od 3,2 milijarde evra

Delegacija Srbije će tokom posete Kini potpisati dva sporazuma i ugovor o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, ukupne vrednosti 3,2 milijarde evra, izjavila je danas potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastruture Zorana Mihajlović.

To su deonica od Novog Sada ka Subotici, vrednosti 700 miliona dolara, i dva sporazuma o Koridoru 11: nastavak od Preljine do Požege, i od Požege do Boljara, rekla je ministarka za Radio-televiziju Srbije. Revitalizacija