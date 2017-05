Nesreća u Grčkoj: Voz izleteo sa šina, stradale četiri osobe, povređeno pet

Četiri osobe su poginule, a bar petoro je povređeno, od toga neki teše, u udesu putničkog voza koji je iskočio iz šina na domaćoj liniji u severnoj Grčkoj, prenosi "Sputnjik".

Passenger train Athens-Thessaloniki derailed, 'entered' house. First info: 2 seriously injured #Greece pic.twitter.com/TYVNDLCd7j— Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) May 13, 2017 Voz na liniji Atina-Solun je iskočio iz šina