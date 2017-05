Spremite se: Sunce, oblaci, pljuskovi...

U Srbiji će jutro po kotlinama biti mestimično sa maglom, a tokom dana u većini krajeva biće pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Foto: Mondo/ Stefan Stojanović Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 9 do 16 C, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano, uz dnevni