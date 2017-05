Dačić: „Gazde” na lokalu veći problem od Brisela

Naredna Vlada Srbije nastaviće politiku dosadašnje, sa strateškim putem ka EU i jačanjem dobrih odnosa sa Rusijom i Kinom.

To je poručio ministar spoljnih poslova i predsednik SPS Ivica Dačić. On je naglasio da će biti veoma važno da partneri iz vladajuće koalicije na lokalnom nivou "sruše međusobne plotove", kao što je to već učinjeno na