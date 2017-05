Pobuna vojnika u: Obali Slonovače stradala jedna osoba

U gradu Buake u zapadnoafričkoj državi Obala Slonovače, jedan muškarac je poginuo nakon što su pobunjeni vojnici izašli na ulice, u najnovijem talasu napetosti koji je pogodio zemlju koja je najveći uzgajivač kakaa.

Several wounded in anti-army mutiny march in Ivory Coast https://t.co/VwrlMrS4Hm pic.twitter.com/cj6LPsd9bZ— FRANCE 24 (@FRANCE24) May 14, 2017 Fotoreporter AFP je naveo da je preminuo muškarac iz grupe u kojoj je bilo