Sutra toplo i pretežno sunčano

U većem delu Srbije sutra će biti toplo i pretežno sunčano, dok se ponegde ujutro u Vojvodini, a tokom dana na zapadu i jugoistoku zemlje, uz više oblačnosti, mestimično očekuje kiša ili kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od osam do 14 stepeni, a najviša od 22 do 25 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko 14 stepeni,