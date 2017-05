Masovno bekstvo zatvorenika u Papua Novoj Gvineji

SIDNEJ - Zatvorske vlasti na Papua Novoj Gvineji pucale su i usmrtile 17 zatvorenika prilikom masovnog bekstva iz zatvora, objavili su danas lokalni mediji, a kako se navodi, to je podstaklo poziv na istragu o prenatrpanim zatvorima u koje se smeštaju i tražioci azila u Australiji.

Prison officers have shot and killed 17 men who escaped from a jail near Papua New Guinea's second-largest city, Lae. #HeavyNewsUpdates pic.twitter.com/FChpvttL9l — Heavy News Media (@heavynewstz) ">May 15, 2017 Oko