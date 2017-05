Požar u Ohaju: Nastradalo najmanje sedam osoba

Najmanje sedam osoba je nastradalo u požaru koji je izbio u jednoj kući u Ohaju, izjavio je šef vatrogasne službe Klerens Taker.

Fire officials: 7 people killed in fire at Ohio home https://t.co/wKoTwraQeY pic.twitter.com/cWh8hhKPLa— News Chief (@NewsChiefWeb) May 15, 2017 Prema rečima suseda i rođaka, u kući su se u trenutku kada je izbio požar