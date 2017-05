Danas pretežno sunčano sa kišom

U Srbiji danas biti promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije. Na severu Srbije pretežno sunčano.

Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od osam do 14, najviša dnevna od 19 na jugu do 24 na severu. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren severni i