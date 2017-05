O trošku Budžetskog fonda u inostranstvu lečeno 55 dece

BEOGRAD: O trošku Budžetskog fonda do sada je lečeno 55 dece u inostranstvu i poslato 118 uzoraka na ispitivanje i uspostavljanje dijagnoze, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

On je naveo da je od 2010. godine do 2014. godine za lečenje dece u inostranstvu ukupno potrošeno 13,230 miliona evra, a da je od 2014. do 2017. godine u iste svrhe potrošeno 34 miliona evra - sredstva RFZO, Budžetski fond