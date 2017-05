Čelsi Mening, osuđena zbog Vikiliksa, na slobodi

Čelsi Mening, transrodni vojnik američke vojske, osuđena zbog odavanja poverljivih diplomatskih i vojnih dokumenata WikiLeaksu, danas je oslobođena iz zatvora, gde je provela sedam godina.

Foto: U.S. Army via AP Vest da je Čelsi Mening napustila vojni zatvor u Kanzasu potvrdio je Bi-Bi-Siju portparol američke vojske. Chelsea Manning who was behind one of the biggest intelligence leaks in US history has