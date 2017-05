FS Srbije: Finale Kupa je u Beogradu, a domaćin je…

Odbor za hitna pitanja FS Srbije doneo je odluku da finale Kupa 27. maja iz Novog Sada preseli u Beograd na zahtev učesnika same utakmice. Logično! Novi Sad neće biti domaćin finala Kupa Srbije. On će se 27. maja održati u Beogradu. Na kom stadionu, to još uvek nije poznato, ali uskoro hoće.