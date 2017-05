Vozilom pokosio pešake na Tajms skveru u Njujorku

Federalni istražni biro (FBI) sarađuje sa njujorškom policijom u istrazi današnjeg napada u kome je vozilo u punoj brzini uletelo među pešake na Tajms skveru u Njujorku, kada je najmanje jedna osoba poginula, 20 povređeno, prema podacima Si-Bi-Es njuza (CBS news), dok je vozač u međuvremeu uhapšen.

Zvaničnici policije potvrdili su za Rojters da FBI sarađuje sa njima u istrazi napada na Tajms skveru. What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr —