Haos u Atini: Odobrene mere štednje, parlament gađali molotovljevim koktelima

Grčki parlament odobrio je večeras po zahtevu kreditora nove mere štednje koje će dodatno smanjiti prihode Grka u naredne tri godine, a na ulicama grčke prestonice Atine besne protesti upravo protiv tih mera.

Zakon je podržalo svih 153 poslanika vladajuće koalicije premijera Aleksisa Ciprasa, dok su svi prisutni opozicioni poslanici glasali protiv.