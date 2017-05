Naslovnica Tajma: Bela kuća kao Hram Vasilija Blaženog

Na naslovnici američkog nedeljnika "Tajm" koja treba da izađe 29. maja postavljena je slika Bele kuće koja se postepeno pretvara u Hram Vasilija Blaženog u Moskvi.

Naslovnu stranu lista prati članak o "ratu ruskih društvenih mreža sa Amerikom", objavljeno je na sajtu "Tajma". Oh boy. The new cover of @TIME went there. pic.twitter.com/NDWyQEahk0 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) May 18,