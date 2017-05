Požar na konferenciji „Gugla” u Kaliforniji, troje povređeno

Tokom konferencije kompanije Gugl, u amfiteatru Šorlajn u kalifornijskom gradu Mauntin Vju, izbio je požar pri čemu su povređene tri osobe, od kojih je jedna životno ugrožena, saopštile su danas vlasti.

Požar je izbio juče, u kuhinji tog objekta u kojem se, inače, često održavaju koncerti.