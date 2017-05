Švedska odustala od istrage - Britanci će, ipak, hapsiti Asanža

Švedsko tužilaštvo objavilo je danas da će tražiti ukidanje naloga za hapšenje Džulijana Asanža i odustati od dalje istrage koja se protiv njega vodila prethodnih sedam godina po optužbi za silovanje. Britanska policija ubrzo se oglasila i najavila da je da će Asanž biti uhapšen ako napusti ambasadu u Ekvadoru.

BREAKING: Sweden has dropped its case against Julian Assange and will revoke its arrest warrant Background: https://t.co/UHj8QtwrTh— WikiLeaks (@wikileaks) May 19, 2017 Švedska tužiteljka Marijen Naj odlučila je da