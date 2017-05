Partizan protiv Mladosti sa navijačima!

Trener fudbalera Partizana Marko Nikolić rekao je danas da je pred njegovom ekipom još jedan korak do ostvarenja cilja i osvajanja titule i istakao da je ubedjen da su crno-beli spremni za taj korak.

"Došli smo na korak do ostvarenja svog cilja. Koji je bio put da dodjemo dovde? Svi to dobro znamo. Jedna velika žrtva i odricanje, dobar, sportski fokus i koncentracija igrača i sručnog štaba na one stvari kojima se bavimo, a