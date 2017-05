Ludilo u Istanbulu: Kalinić blistao protiv Reala, sa Bogdanom i Žocom napada trofej Evrolige!

Košarkaši Fenerbahčea, koje sa klupe vodi Željko Obradović, plasirali su se u finale fajnal-fora Evrolige pobedom nad Real Madridom 84:75. Turski klub će se u svom Istanbulu za trofej boriti sa Olimpijakosom koji je u dramatičnom finišu bio bolji od CSKA iz Moskve sa 82:78.

Foto: Tanjug/AP Iako su mnogi ljubitelji košarke sa pravom očekivali neizvesnu utakmicu, na radost pune hale žuto-crnih navijača to se nije dogodilo. Od prvog do poslednjeg minuta jedan tim je dominirao i to je bio