Tramp doputovao u Rijad, prvu stanicu svoje prve turneje

Predsednik SAD Donald Tramp doputovao je danas u Rijad, prvu stanicu svog prvog putovanja u inostranstvo, koje ima za cilj jačanje partnerstva za borbu protiv terorizma u regionu i prevazilaženje kontroverzi koje su zadesile njegovu administraciju.

US-Präsident in Riad - Was will Trump von den Saudi-Scheichs? https://t.co/2VKR1449sP pic.twitter.com/2Cm3E1c1IZ— BILD (@BILD) May 20, 2017 Tramp je jedini američki predsednik koji je odabrao Saudijsku Arabiju ili bilo