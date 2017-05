Srbi opet pokorili Evropu, Fener prvi put šampion!

Fenerbahče u velikom finalu nadigrao Olimpijakos, uz sjajne partije Kalinića i Bogdanovića, kao i Milutinova u poraženom timu. Željko Obradović deveti put osvojio Evroligu kao trener.

Pozovi Obradovića radi trofeja! Godinama su turski klubovi pokušavali da ogromna novčana ulaganja pretvore makar u plasmane na Fajnal for Evrolige i nije im to polazilo za rukom sve do dolaska srpskog stručnjaka u Fenerbahče.