Danas pretežno oblačno, ponegde sa kišom

U Srbiji će pre podne vreme biti pretežno oblačno, dok se od sredine dana očekuju duži sunčani periodi, a popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti i pojava pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severni vetar. Najniža dnevna temperatura će iznosti od devet do 15 stepeni Celzijusa, a najviša od 19 do 24 stepena. U Beogradu se ujutro i pre podne očekuje pretežno oblačno vreme uz mogućnost