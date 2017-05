Klivlend je pao!

Blic sport pre 1 sat

Činilo se da će se košarkaši Klivlenda prošetati do finala plej-ofa NBA lige, ali... Boston je živ, i to bez Ajzee Tomasa. Seltiksi su slavili na gostujućem terenu (111:108), i to košem Ejverija Bredlija uz zvuk sirene. “Zeleni” su sada rezultat u seriji smanjili na 2:1.