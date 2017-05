Dajners klub internešenel Beograd pokrenuo stečaj

RTV pre 1 sat

BEOGRAD - Dajners klub u Srbiji doneo je odluku da se zbog nastale situacije u tom preduzeću naknada za korišćenje kartice ne obračunava od 1. maja ove godine do daljnjeg, odnosno, do ponovnog uspostavljanja sistema, a sve mesečne i godišnje naknade za koje su korisnici zaduženi do tog datuma biće stornirane, dok će uplaćena sredstva po ovom osnovu biti vraćena.