Danas do 26 stepeni, i dalje nestabilno: Sunčan dan predveče kvare pljuskovi i grmljavina

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavine, naročito po podne i uveče.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 C do 16 stepeni, najviša od 22 C do 26 stepeni. Foto: AP I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno. Po podne i uveče pojedine delove grada