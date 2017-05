Ko je Salman Abedi, napadač iz Mančestera?

Salman Abedi identifikovan je kao osumnjičeni za samoubilački bombaški napad na koncertu u Mančesteru, u kojem su 22 osobe ubijene. Objavljena prva fotografija monstruma.

Tomorrow's front page: Suicide bomber was trained in terror by IS warlords pic.twitter.com/mMzK0wxgQO— The Sun (@TheSun) May 23, 2017 Britanski "San" je na naslovnoj strani objavio njegovu fotografiju zajedno sa