U: Brazilu nađen smaragd težak 272 kilograma

Brazilski rudari našli su smaragd visok 1,3 metra i težak 272 kilograma u severoistočnoj državi Baija.

Emerald weighing more than 600 pounds found in Brazil https://t.co/FbruuzSmTz pic.twitter.com/NHIduP7bK0— Rouss (@roselenaa3) May 24, 2017 Dragi kamen nađen je pre oko 20 dana, rekao je zvaničnik Nacionalne agencije