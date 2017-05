Završen Sabor SPC: Vladika Hrizostom je novi mitropolit u Sarajevu

Na jutrošnjem zasedanju sabora Srpske pravoslavne crkve izabrano je nekoliko novih vladika čime su popunjene dosadašnje upražnjene eparhije, saznaje "Blic".

Za vladiku niškog imenovan je vladika Arsenije koji je do sada bio Episkop toplički. U Eparhiju mileševsku koja je do sada bila upražnjena, od kako je smenjen vladika Filaret, imenovan jevladika Rakita, koji je do sada