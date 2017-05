Teorija zavere koja širi paniku: Oni tvrde da znaju kada će se dogoditi sledeći teroristički Napad

Nakon terorističkog napada koji se dogodio 22. maja u Mančesteru, na internetu se pojavila teorija čiji zagovornici tvrde da znaju kada će se dogoditi novi napad.

Naime, oni koju u nju veruju pišu da će se sledeći napad dogoditi 22. jula, a njihovo objašnjenje zasniva se na podatku da se većina napada dogodila upravo 22. u mesecu. everyone stay safe on July 22nd 2017 if you're