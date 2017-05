Lebron prestigao Džordana i poveo Kavse u finale

Oni istinski ljubitelji košarke nikada neće porediti igrače koji su danas u NBA ligi sa Majkl Džordanom. Od kada je “Leteći Majk” otišao u penziju, javnost traži njegovog naslednika. Možda ne igra prefinjeno kao Džordan, ali Lebron Džejms je uspeo da ispiše istoriju i čak i prevaziđe legendarnog asa.

LeBron James, a bucket to become LEGEND pic.twitter.com/1UORTSjiGu— Sportando (@Sportando) May 26, 2017 Klivlend je u finalu NBA lige. Boston je, na domaćem parketu, preslišan (135:102) a veče je prošlo u znaku Lebrona