Šri Lanka:103 poginulo, 230.000 raseljeno u poplavama

Indija se uključila u pružanje pomoći Šri Lanki, nakon što su u monsunskim poplavama poginule najmanje 103 osobe, a oko 230.000 osoba je moralo da napusti svoje domove, saopštili su danas zvaničnici.

At least 91 people are dead and more than 100 are missing after heavy monsoon rains drenched Sri Lanka https://t.co/9zJPpRFvzA pic.twitter.com/p6PV61g2v4— CNN (@CNN) May 26, 2017 Kako prenosi AFP, 113 osoba se vodi kao