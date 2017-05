(Video) Dramatično upozorenje britanskih bezbednjaka: Veliki broj terorista iz Mančestera na slobodi

Britanska policija uhapsila je još dvoje osumnjičenih za umešanost u bombaški napad u Mančesteru, dok su širom Velike Britanije pojačane mere bezbednosti zbog sportskih događaja koji će biti održani tokom vikenda. Naselje Mos sajd u Mančesteru evakuisano je u okviru istrage.

Bomb disposal van arrived at Boscombe Street in Moss Side. Surrounding streets closed. Neighbour saw man taken away. pic.twitter.com/3hrgubOpa5 — Helen Pidd (@helenpidd) May 27, 2017 Policija je navela da su muškarci stari 20