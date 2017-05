Nakon teške bolesti: Umro poznati rok muzičar

Greg Alman, jedan od osnivača benda "Alman Braders", preminuo je iznenadno danas u 69. godini, javio je njegov publicista, a prenosi "Raša tudej".

"Uz veliku tugu javljamo da je Greg Alman, jedan od osnivača benda "Alman Brothers Band" mirno preminuo u svojoj kući u Savani, Džordžiji", navedeno je u saopštenju. It is with deep sadness we announce that Gregg Allman,