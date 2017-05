Besni rat: Civili u središtu borbe, mole za pomoć

MANILA - Predsednik Filipina Rodrigo Duterte rekao je da će ignorisati Vrhovni sud i Kongres prilikom primene ratnog stanja na jugu Filipina uprkos tome što, prema Ustavu, te dve institucije imaju nadzor nad tom odlukom.

May 28, 2017 Duterte je u utorak u regionu Mindano, gde živi 20 miliona