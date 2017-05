Vučić: Sa Kontinentalom Srbija ulazi u višu ligu

Srbija sa Kontinentalom ulazi u "višu ligu", izjavio je danas premijer Aleksnadar Vučić u kompaniji Kontinental u Novom Sadu, gde se između ostalog razgovaralo o planovima za razvoj softverskog istraživačkog centra, koji će zaposliti, za početak, 500 inženjera, a čije će bruto primanja biti oko 2.300 evra.

Kako je rekao, pričamo o kompaniji najvišeg kvaliteta, što je od neverovatnog značaja za Srbiju. - To je do sada najbolji nemački investicioni projekat, i istovremeno to je signal i za sve velike kompanije da dođu u Srbiju