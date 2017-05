Zejnulahu: Islamska zajednica Srbije ne odustaje od izgradnje

Muftija sremski Emin Zejnulahu izjavio je danas da Islamska zajednica Srbije neće odustati od gradnje džamije u Zemun Polju, nakon što je Opština Zemun srušila nelegalni verski objekat koji je bio izgrađen u tom naselju.U izjavi za televiziju N1, muftija je rekao da će od Opštine Zemun tražiti da se neka od opštinskih parcela opredeli za tu namenu, kako bi Islamska zajednica mogla legalno da gradi.

Zejnulahu je najavio da će do tada molitve oko 500 vernika biti obavljane u dvorištu pored srušene džamije danju, a noću na ulici. On je, takođe, najavio da će ukoliko ne dođe do dogovora sa nadležnima u Opštini Zemun i