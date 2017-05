Moskva: Uspešan prvi let ruskog putničkog aviona firme Irkut

Prvi probni let ruskog putničkog aviona za srednja putovanja MS-21-300 uspešno je izveden, saopštila je danas pres služba fabrike proizvođača aviona Irkut.

IMAGENS: Novo avião de passageiros russo MS-21-300 faz seu primeiro voo https://t.co/4hUJ8IPTii pic.twitter.com/L10ePu3gRh— Fernando Valduga (@pilotrs) May 28, 2017 "Putnički avion MS-21-300 je izveo svoj prvi let. Let je