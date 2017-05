Tigar ubio čuvarku zoološkog vrta u VB

Tigar u zoološkom vrtu u Hamertonu, na jugoistoku Engleske, ubio je čuvarku tog parka kada je ušao u ograđeni prostor u kojem se ona nalazila, saopštila je danas britanska policija.

FOX NEWS: Hamerton Zoo Park: Zookeeper killed by tiger in enclosure in UK https://t.co/fTgeIG7eeI pic.twitter.com/F8dhT4xE7T— Yaadlinks Radio (@yaadlinksradio) May 29, 2017 Oglasio se i zoološki park Hamerton koji je na