Spaleti više nije trener Rome

Lućano Spaleti više nije trener fudbalskog kluba Roma.

Foto: CLAUDIO PERI / EPA; Lućano Spaleti Nakon što je ekipu odveo do drugog mesta u Seriji A, a do same završnice prvenstva bio u konkurenciji za titulu, koja je na kraju pripala Juventusu, Spaleti se po drugi put rastao sa "vučicom". Nju je prethodno vodio od 2005.