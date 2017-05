Hrvati i Albanci povlače, Srbija uopšte ne uvozi

Inspektorka veterine Mirjana Drašković upozorila je da je pre dvadesetak dana u Luku Bar stiglo čak devet kontejnera sa, tvrdi ona, opasnim mesom iz Brazila, koje se koristi u restoranima brze hrane u Crnoj Gori.

- Toliko sam se borila da se to meso ne uvozi, ali sve je bilo uzalud. To meso se nalazi na našem tržištu, a u sezoni će ga biti još. Jer Uprava za bezbednost hrane daje dozvolu da to meso uđe u zemlju i ja ne mogu uraditi