Vučić: Izvinjavam se novinarima i osuđujem napade na njih, omiljeni sam predsednik jankovići, Tadiću...

Razgovore s predstavnicima svih izbornih lista o mandataru buduće vlade počinjem u ponedeljak, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ističe da će mu region biti prioritet, kao i da se nada dolasku slovenačkog predsednika Boruta Pahora i hrvatske predsednice Kolinde Grabar Kitarović na inauguraciju. Kaže da ne zna da li su neki novinari juče bili napadani i zamolio ih da, ako jesu, prime njegovo izvinjenje.

Upitan da komentariše napise u medijima da će razgovore početi za vikend, on je rekao da je planirao da to radi od ponedeljka. "Najpre ću razgovarati s predstavnicima izbornih lista, očekujem da ću to završiti u jednom danu,