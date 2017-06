Stradalo koleno: Noga je samo propala: Markovića izneli sa terena /video/

Peh za bivšeg reprezentativca Srbije Stefana Markovića... U četvrtoj utakmici polufinala plej-ofa VTB lige njegov Zenit je poražen od ekipe Himkija (73:71), a iskusnom plejmejkeru je stradalo levo koleno.

Footage of how Stefan Markovic injured his left knee. He was carried off, looks bad, but I'm hopeful he returns for Zenit St. Petersburg. pic.twitter.com/znjp7DXR1p— David Pick (@IAmDPick) June 1, 2017 Na snimku se jasno vidi