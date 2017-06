"Evropa ne može sama, SAD da se uključe u dijalog BG i PR"

PrištinaHaradinaj za uključivanje SAD u dijalog Beograda i Prištine -- Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da bi SAD trebalo da se uključe da bi se postigli suštinski rezultati u dijalogu Prištine i Beograda

On je za prištinsku TV Klan rekao da Evropa ne može sama da reši problem i da za to nema mogućnosti bez uključivanja Amerike. "Amerika se mora vratiti dijalogu Beograda i Prištine", smatra on. Haradinaj je dodao da on nije