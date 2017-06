Vujanović: Suvereno pravo svake države jeste da vodi svoju politiku

Crnogorski predsednik Filip Vujanović izjavio je da ga veoma raduje da je u okviru današnjih zaključaka sastanka "Brdo-Brioni procesa" afirmisan stav da je suvereno pravo svake države da vodi svoju politiku i da nijedna druga ne sme da se meša u unutrašnja pitanja svake države i regiona.

- To afirmiše suverenitet svake države i poruka je sa ovog samita da one države koje imaju nameru ili su to činile znaju da ovaj region i uopšte prostor zapadnog Balkana, uz Sloveniju i Hrvatsku, veoma negativno