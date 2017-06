Vreo dan, a uveče pljuskovi!

U Srbiji će danas biti toplo, u većem delu zemlje promenljivo oblačno i sparno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a ponegde je uz jake pljuskove moguć i grad, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu zemlje biće pretežno sunčano, u toku noći ponegde pljuskovi i grmljavina. U većem delu zemlje duvaće slab do umeren vetar, a u južnom Banatu povremeno jak. Najniža temperatura biće od 13 do 19, a najviša od 27 do