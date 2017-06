Probno puštanje u rad fontane na Trgu Slavija danas od 21.00

U Beogradu će večeras biti održana generalna proba muzičke fontane na Slaviji, a prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića fontana će od sutra "najnormalnije raditi", a moći će normalno da funkcioniše i zimi jer ima ugrađene grejače.

"Ova fontana ima svoje grejače, to znači da će ona raditi i zimi, i sve do minus 20 stepeni ona najnormalnije radi. To je jedina takva fontana u ovom delu Evrope", naglasio je Vesić za Studio B. On je dodao da je fontana, čija