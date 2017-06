„Ne uzvraćajte besom“, poruka iz Mančestera

Na dobrotvornom koncertu posvećenom žrtvama koje su stradale u teorirstičkom napadu nakon koncerta Arijane Grande pre dve nedelje u Mančesteru, zapevali su mnogi muzičari i skupili više od 2 miliona funti za pomoć stradalima.

Koncert "One Love Manchester“ bio je rasprodat za šest minuta, a sav prihod će ići porodici žrtava. Osim Arijane na koncertu su nasutpili Džasitn Biber, Majli Sajrus, Kejti Peri, Ašer, Farel Vilijams, Lijam Galager, Take That