NS: Sprečen šverc cigareta

Šabac -- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su K. Đ. (59), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On se tereti da je posle kraće rasprave oštrim predmetom povredio sina i naneo mu teške telesne povrede. Po nalogu nadležnog tužilaštva, K. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu